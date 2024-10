Maltempo Emilia Romagna, si rompe l’argine: crolla un pezzo di strada a Baricella

MeteoWeb

A Baricella (Bologna) si è rotto l’argine del Savena abbandonato, causando il crollo di un tratto della strada che corre a fianco. La rottura è avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Lungo il canale, l’acqua viaggia verso la rottura correndo in due versi diversi: quello normale e quello opposto, provenendo dal Reno. “Non avevo mai visto la corrente andare al contrario”, confessa il consigliere di minoranza Shivan Artioli, sul posto insieme alla collega consigliera Angela Stanzani per valutare la situazione.

L’acqua ha invaso anche i campi, tra cui un frutteto. Stamattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere al sicuro nove persone, tra adulti e bambini, in tre appartamenti. “Altre persone sono uscite di casa spontaneamente trovando alloggio in modo autonomo presso parenti e amici a Baricella e in altre località – spiega Andrea Bottazzi, responsabile della Protezione Civile – Alcune abitazioni sono senz’acqua, ora c’è in giro un camion con i sacchi per rifornirle”.

I Vigili del Fuoco hanno soccorso anche una famiglia con bimbo di tre mesi, recuperata con l’elicottero Drago, a Monterenzio, nel Bolognese. Il maltempo aveva isolato la loro abitazione.

