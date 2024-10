Alluvione Emilia Romagna: oltre 3mila evacuati, evacuata tutta Selva Malvezzi

MeteoWeb

Salgono ad almeno 3mila le persone che sono state evacuate tra ieri e oggi in Emilia Romagna per precauzione o perché le abitazioni non erano in condizioni di sicurezza a seguito dell’alluvione che ha travolto la regione. Il dato complessivo, tuttavia, è ancora in fase di aggiornamento. Questa mattina, era stato fornito il dato di oltre 2.100 evacuati a Bologna e provincia. Poi si sono aggiunte 1000 persone a Cadelbosco, nel Reggiano. Un dato ancora più aggiornato e preciso sarà disponibile soltanto nelle prossime ore.

Dal pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 175 millimetri di pioggia sul capoluogo, sulla prima collina e in comuni limitrofi come Pianoro, San Lazzaro di Savena o Casalecchio di Reno. La media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri. Quindici fiumi hanno superato la soglia rossa, alcuni con livelli superiori al 2023.

A Molinella evacuata la frazione di Selva Malvezzi

Grosse criticità a Molinella (Bologna), dove sono stati evacuati i 540 residenti della frazione di Selva Malvezzi. La preoccupazione è che l’abitato, circondato dall’Idice e dalla Quaderna, resti isolato nel caso che il primo renda inagibile il ponte Boscosa, l’unico ancora in piedi. Per le persone evacuate è stato allestito un centro di accoglienza presso il palazzetto dello sport e per chi ne aveva necessità è stato servito il pranzo nella mensa della scuola. La maggior parte delle persone ha tuttavia preferito affidarsi all’ospitalità dei parenti, in più hotel e b&b si sono resi disponibili a ospitare chi ne avesse bisogno, quindi il punto di accoglienza fa soprattutto da centro di smistamento.

Desta preoccupazione, spiegano dal Coc, anche la situazione della frazione di Marmorta, minacciata dalle acque che provengono dal comune di Argenta, in provincia di Ferrara. “La situazione è molto peggiore che a maggio 2023 – spiegano dal Coc – Allora non avevamo dovuto evacuare tutta Selva Malvezzi. Ed era maggio, stavolta andiamo in contro alla brutta stagione”.

