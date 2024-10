Maltempo Emilia Romagna, a San Lazzaro 175mm di pioggia: “al Farneto situazione drammatica”

MeteoWeb

Su San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, in poche ore sono caduti 175 millimetri di pioggia e “le ultime 48 ore sono state davvero molto difficili”, scrive sui social il sindaco del Comune alle porte di Bologna, Marilena Pillati. “Esattamente un mese dopo l’alluvione di settembre siamo di nuovo piombati in emergenza“, aggiunge spiegando che stamattina è stata al Farneto dove “c’è la situazione più drammatica” ma anche altre zone della città sono in sofferenza. “Penso a Pizzocalvo e alla Ponticella e a tutte le strade che ieri sera sono state travolte dalle acque che hanno invaso cantine e garage”.

Il Comune, già da venerdì sera, è al lavoro per fare fronte nel più breve tempo possibile alle richieste dei cittadini, assicura Pillati, ricordando anche i 200 pasti distribuiti oggi. “Stiamo facendo un’attenta ricognizione per capire quante persone hanno dovuto abbandonare la propria casa e quante, invece, hanno bisogno di aiuto per liberarla da fango e detriti”. “Capisco lo sconforto per quello che è successo, ma in questo momento abbiamo bisogno di sentirci ancora di più comunità. Lavoriamo insieme, ce la faremo anche questa volta“, conclude Pillati.

Scuole

Dopo la ricognizione sulle scuole per verificare l’agibilità dei locali e la presenza di eventuali danni, il Comune ha deciso che domani, lunedì 21 ottobre, le scuole saranno aperte. Lezioni sospese solo negli istituti superiori (Mattei e Majorana).

Strade

Al momento le chiusure delle strade riguardano via del Seminario, via Colunga e la SP36 Val di Zena presso il Botteghino di Zocca. Il resto della rete stradale risulta accessibile, anche se si consiglia ai cittadini di limitare gli spostamenti esclusivamente a situazioni di necessità.

