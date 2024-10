Maltempo Emilia Romagna, la situazione ferroviaria: riattivate alcune linee, altre ancora sospese

MeteoWeb

È in ripresa la circolazione dei treni su alcune delle linee interessate dal maltempo che tra ieri e oggi ha colpito l’Emilia-Romagna e che ha provocato danni anche all’infrastruttura ferroviaria. Sulla linea Porrettana è riaperta dalle 16.15 la tratta Casalecchio Garibaldi-Marzabotto. Prevista una riduzione temporanea della velocità dei treni con allungamento dei tempi di viaggio di circa 10/15 minuti. Sulla Rimini-Ravenna il traffico è in ripresa dalle 16.10 fra Rimini e Cervia.

Su Faenza-Firenze (Faentina), la circolazione ferroviaria resta sospesa fra Faenza e Marradi, ma è stato interamente riattivato il servizio con bus, temporaneamente sospeso fra Popolano di Marradi e Fognano per impraticabilità della strada. Ancora interrotta la Bologna-Vignola (gestore FER), fra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e Vignola. Attivo un servizio con bus.

Circolazione regolare sulla rete alta velocità Milano-Bologna-Firenze, sulle linee convenzionali Bologna-Piacenza e Bologna-Rimini e su tutte le altre linee afferenti al nodo di Bologna.

