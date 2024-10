Maltempo in Italia: gli interventi dell’Anas in Emilia Romagna, Liguria e Sicilia

MeteoWeb

Anas sta effettuando il monitoraggio della viabilità nelle regioni colpite dal maltempo, intervenendo in tempo reale con 200 addetti, per garantire, in caso di criticità, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di competenza e il ripristino della circolazione. In Emilia Romagna permane nel comune di Pianoro (Bologna), a causa di una frana, la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 65 “Della Futa”, dal km 90,000 al km 68,700 con la circolazione consentita esclusivamente ai residenti, mezzi di soccorso e mezzi d’opera.

Inoltre per allagamento da Ponte delle Oche, è chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 “Bis Fondovalle Savena”, dal km 0,000 al km 3,500 e dal km 4,900 al km 8,300. È stata istituita la viabilità alternativa in loco. A causa dell’allagamento del piano viabile, è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 722 Var “Tangenziale di Reggio Emilia” al km 5,900 a Reggio Emilia.

Le altre chiusure

Chiusa per allagamento, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 Var/a Tangenziale Sud di Parma dal km 0,000 al km 4,100. Infine, in via precauzionale, permane la chiusura della strada statale 253 Bis ‘Trasversale di Pianura’ a Medicina in provincia di Bologna. Al momento il traffico veicolare in direzione Budrio (km 37,150) viene deviato lungo la Via Fasanina, proseguimento sulla SS253 e SP 6, mentre i veicoli diretti a Medicina, vengono deviati in prossimità del km 30,500 lungo la SP 6, proseguimento sulla SS253 e via Fasanina.

In Liguria per una frana sul piano viabile, è ancora chiusa al traffico, in direzione del confine francese, la strada statale 1 “Via Aurelia” al km 435,500, all’altezza di Borghetto di Vara (La Spezia). A sud in Sicilia, per la presenza di detriti in carreggiata, è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 191 “Di Pietraperzia” a Mazzarino (Caltanissetta). Istituito percorso alternativo tramite SP26 e SP 128. Chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 190 “Delle Solfare” dal km 38,300 al km 66,525 a Butera (Caltanissetta). Istituiti percorsi alternativi: per raggiungere Gela seguire la SS626, per raggiungere Mazzarino seguire la SS626 direzione Caltanissetta e proseguire sulla SP 27.

Chiusi anche gli accessi sulla SS190 al km 62,150, km 57,150, km 47,500 ed al km 45, 500. Per detriti in carreggiata, chiusa la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 12,300 al km 17,300 a Catania. E infine per la presenza di detriti in carreggiata a seguito delle intense precipitazioni, si è resa necessaria la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 560 “Di Marcatobianco”, dal km 0,000 al km 10,050, a Enna.Al km 0,000 il traffico viene deviato verso la SS626, mentre al Km 10,050 il traffico viene deviato verso la SS 191.

Chiusura anche nelle Marche

Criticità risolta invece nelle Marche, dove stamattina, a causa di un allagamento del piano viabile, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 “Adriatica” dal km 254,200 al km 259,200 a Fano (Pesaro-Urbino).

