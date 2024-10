Maltempo, esondazione del Bormida: disastro a Cairo Montenotte, preoccupazione nell’Alessandrino | FOTO

MeteoWeb

Il ponente genovese è stato colpito da un forte nubifragio ieri pomeriggio, che ha causato frane e allagamenti tra Varazze e Arenzano, lasciando una persona dispersa. In serata, il maltempo ha raggiunto Quiliano e l’entroterra della Valbormida, provocando l’esondazione del Bormida e creando pesanti danni e disagi a Cairo Montenotte, Dego e Altare. Il livello dell’acqua ha coperto diverse strade, ora ricoperte di fango.

Durante la notte, i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti decine di volte per soccorrere automobilisti bloccati con l’acqua fino a metà portiera, fortunatamente senza feriti. La protezione civile ha chiuso i ponti coinvolti nell’esondazione.

In Valbormida, la pioggia incessante ha portato il fiume Bormida a livelli critici, esondando in alcune aree. Strade come quella verso Bormiola sono bloccate, mentre a Pallare il livello del fiume ha raggiunto la soglia di guardia.

A Carcare si è verificato un blackout elettrico che ha colpito gran parte del paese, e a San Giuseppe di Cairo il sottopasso ferroviario è chiuso. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati, e ad Altare via Paleologo è allagata.

Timori per il Bormida nell’Alessandrino

Bormida sorvegliato speciale nell’Alessandrino. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno ingrossato il fiume provocando disagi soprattutto nella zona di Acqui Terme. Chiusa per allagamento la rampa di accesso da Ponti alla statale 30. Le acque del fiume hanno poi raggiunto, nella notte, la pista ciclabile di Acqui Terme. Tutta la popolazione – 6 centri rivieraschi da Merana ad Acqui – è in preallarme per pericolo alluvionale. È stato intanto riaperto il ponte sul Bormida sulla Ss 10 in uscita da Alessandria per Spinetta Marengo chiuso da ieri pomeriggio fino a notte fonda per la rimozione dei tronchi dalle arcate.

In provincia problemi anche per altri corsi d’acqua. L’Orba è esondata a Capriata e la protezione civile ha evacuato 3 famiglie. Chiuse anche diverse strade, tra cui la provinciale Ovada-Alessandria all’altezza di Rocca Grimalda.

Disagi sulle linee ferroviarie

Disagi da questa mattina alle 6 per la circolazione ferroviaria sulla linea Genova–Ventimiglia a causa di un guasto tra Spotorno e Finale Ligure. Per il momento si procede su un unico binario, mentre è in corso l’intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni. La circolazione è inoltre sospesa a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino, a causa dei danni provocati dal maltempo. In corso l’intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco. I treni Regionali possono subire ritardi e cancellazioni. Attive corse con bus tra Savona e Mondovì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.