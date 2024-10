Maltempo Liguria: frane e allagamenti, danni e famiglie isolate tra Savonese e Val Bormida

MeteoWeb

Nella notte scorsa, il Ponente ligure è stato colpito da forti piogge che hanno causato allagamenti e numerose frane lungo le strade secondarie, isolando alcune famiglie tra il Savonese e la Valbormida. L’assessore regionale alla Protezione civile ha monitorato la situazione in coordinamento con il Dipartimento regionale e il presidente della Provincia di Savona. A Savona, il regolare svolgimento delle votazioni è garantito in tutti i seggi. La colonna mobile della Protezione civile è pronta a intervenire, mentre il personale del Dipartimento, in collaborazione con la Prefettura e i sindaci, sta raggiungendo le aree colpite per fornire supporto durante i primi sopralluoghi.

In Valbormida, a Pallare, 3 persone risultano isolate e potrebbero essere evacuate nelle prossime ore. Diversi rii e ruscelli sono esondati, e sono stati segnalati fanghi e detriti sulla Sp15. A Mallare, piccoli smottamenti e alberi caduti, in particolare nelle località di Pratogrande e Crosa, hanno creato disagi, mentre la Sp5 è a senso unico alternato a causa di una frana. A Cairo Montenotte, le piogge hanno causato allagamenti ai piani bassi dell’ospedale e delle scuole, e le strade provinciali 61 e 36 sono state interrotte. Si registrano anche problemi alla telefonia dovuti all’allagamento della centrale elettrica.

A Carcare, ci sono allagamenti nell’area industriale e nel centro storico, con diverse frane segnalate su strade comunali. Una frana ha portato all’esondazione del rio Gavello, allagando cantine e piani terra di alcune abitazioni. Nella località Tagliate, un ponte che collegava una zona abitata è stato divelto dal torrente, isolando una famiglia. A Quiliano, tre famiglie sono risultate isolate, mentre a Cosseria ci sono stati allagamenti negli scantinati e una frana ha colpito una casa, che al momento non è stata evacuata. La strada comunale che collega Cairo Montenotte è transitabile con cautela, nonostante un piccolo smottamento. La Strada provinciale 28 bis Millesimo-Carcare è stata chiusa in località Marghero. A Dego, sono segnalate alcune frane che hanno isolato due persone. Sulla costa, tra Genovese e Savonese, a Cogoleto sono stati segnalati alcuni smottamenti, ma non ci sono persone isolate. Infine, a Varazze, nella frazione di San Giacomo, cinque persone, di cui tre ultrasettantenni, risultano isolate.

