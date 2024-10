Maltempo: evacuazioni nel Bolognese e nel Livornese, avanza la frana a San Benedetto Val di Sambro

MeteoWeb

Evacuazioni in via precauzionale in Emilia–Romagna e Toscana, nel Bolognese e Livornese. Tra le località interessate Pianoro, colpita duramente dalle ultime 2 alluvioni. Il sindaco Luca Vecchiettini ha affermato: “I modelli previsionali messi a disposizione dalla Regione per la giornata di oggi consegnano un quadro di grande incertezza data da precipitazioni sui crinali appenninici per questo diversi Comuni della Città metropolitana hanno adottato provvedimenti precauzionali. Abbiamo pertanto emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati e terra degli edifici già colpiti da allagamenti il 19 e 20 ottobre“.

Intanto in Appennino continua ad avanzare la frana in località Ca’ di Sotto, a San Benedetto Val di Sambro. “Purtroppo alle prime ore di questa mattina il piede della frana in evoluzione è arrivato dentro lo scaricatore del torrente Sambro – ha spiegato il sindaco Alessandro Santoni – al momento tutte le forze presenti sul posto stanno lavorando per cercare di salvaguardare lo scorrimento del torrente Sambro, che in questo momento è funzionante. Parallelamente, si sta studiando un sistema di pompaggio alternativo da mettere in funzione nel caso in cui il sistema di deflusso delle acque dovesse andare in crisi“. Evacuati 5 residenti e le case prossime al movimento sono state precauzionalmente rese inagibili.

Per quanto riguarda invece la Toscana, il ponte alla foce del fiume Cecina, a Marina di Cecina (Livorno), è stato temporaneamente chiuso al traffico stamattina a partire dalle 08:30 per consentire l’intervento di rimozione di detriti portati dalla piena nella notte. Al momento, spiega il Comune, l’ondata di piena sta transitando senza imprevisti e continua il monitoraggio del territorio. Il fiume Cecina nella notte ha raggiunto i 6,5 metri alla Steccaia, ma la situazione meteo in Alta Val di Cecina poi è migliorata e la portata è diminuita. Sono state in totale 174 le persone evacuate per precauzione a Campiglia Marittima tra mercoledì e giovedì a causa dell’allerta maltempo, per il timore di un’esondazione del Cornia, fiume che già aveva rotto gli argini tra il 17 e il 18 ottobre scorsi.

