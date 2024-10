Maltempo, fiume Po: attesi nuovi incrementi per le piogge delle prossime ore

MeteoWeb

AIPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, rende noto che “si osserva un calo dei livelli nei tratti terminali del Po, anche se nei rami deltizi i valori resteranno sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) ancora nell’arco delle prossime 24-36 ore”. “In base alle attuali previsioni, si stima nelle prossime ore il verificarsi di precipitazioni nella parte occidentale del bacino, che potranno dar luogo a nuovi incrementi dei livelli del Po a partire dal tratto piemontese”, viene spiegato.

Il personale AIPo degli uffici centrali e territoriali prosegue nelle attività di previsione e monitoraggio in coordinamento con i sistemi di Protezione Civile locali e regionali. AIPo raccomanda comportamenti prudenti in prossimità del fiume e in attività di navigazione, anche per la possibile presenza di materiale flottante.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.