Maltempo, fiume Po ingrossato in Piemonte, attesi altri incrementi

“Le intense precipitazioni che hanno interessato nella mattinata il bacino dell’alto Po hanno generato incrementi al di sopra della soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nelle sezioni piemontesi di San Sebastiano e Crescentino”. Lo rende noto AIPo, l’Agenzia interregionale del “grande fiume”. “Si prevede il transito della piena nei tratti vallivi con valori superiori alla soglia 1 nelle prossime 24-36 ore. Sulla base delle attuali stime, il tratto emiliano-lombardo vedrà nuovi contributi degli affluenti a seguito delle precipitazioni previste per la giornata di sabato, che potranno incrementare ulteriormente i livelli attesi nel tratto medio e terminale del Po nelle prossime 36-48 ore”, segnala l’AIPo.

“Le aree golenali possono essere interessate dall’onda di piena. Si raccomanda prudenza nell’avvicinarsi al fiume e alle golene interessate dalla piena nonché nelle attività di navigazione fluviale”, è la raccomandazione.

Considerate le previsioni, l’Ufficio AIPo di Modena ha attivato il servizio di piena H24 sui corsi d’acqua di competenza.

Prosegue l’attività di monitoraggio della situazione e di controllo delle opere idrauliche nel Piacentino e del Parmense da parte del personale degli uffici AIPo di Piacenza e di Parma, nonché l’attività di monitoraggio e previsionale sui livelli del Po da parte del Servizio di Piena centrale dell’Agenzia. Le attività di AIPo sono condotte in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.

