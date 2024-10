Maltempo Piemonte, il fiume Po allaga parte dei Murazzi a Torino

MeteoWeb

Per effetto delle forti piogge di questi giorni, il fiume Po ha allagato una parte del lungo fiume dei Murazzi a Torino. Il passaggio dell’ondata di piena era previsto per questo pomeriggio. Le discenderie verso i Murazzi, nella parte che da piazza Vittorio Veneto conduce verso corso Vittorio Emanuele II, alle 18.30 non erano ancora state chiuse, e la gente stava continuando a passeggiare sul tratto asciutto.

Nelle prossime ore verrà valutata la possibile chiusura dei Murazzi in base all’evoluzione della situazione. La Protezione civile della Città di Torino continuerà a monitorare le evoluzioni delle condizioni metereologiche e il livello dei fiumi nelle prossime ore.

