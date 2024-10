Maltempo, fiume Po osservato speciale: livelli in aumento

MeteoWeb

Il fiume Po è “sorvegliato speciale” dopo le piogge dei giorni scorsi e che continuano anche oggi. L’agenzia interregionale del grande fiume (Aipo) segnala un aumento dei livelli lungo l’asta fluviale. “Stanti le attuali previsioni, le ulteriori precipitazioni che interesseranno la parte dei bacini emiliani e lombardi potranno generare ulteriori apporti con incrementi lungo il Po sino al superamento della soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nel tratto mediano del fiume, tra Piacenza e l’Oltrepò mantovano già dal pomeriggio di domani”, segnala l’Aipo.

L’ente invita alla “prudenza nei pressi del fiume e delle aree golenali” ed è attivo “nelle azioni di monitoraggio in coordinamento con i sistemi regionali e locali di Protezione Civile”.

