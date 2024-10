Maltempo Francia, ancora 20mila persone senza elettricità dopo la tempesta Kirk

MeteoWeb

Circa 20.000 clienti (case e aziende) erano ancora senza elettricità in Francia nella prima serata di oggi, rispetto ai 65.000 dell’inizio della giornata, a seguito del passaggio della tempesta Kirk e delle sue forti piogge, secondo un aggiornamento dell’operatore della rete di distribuzione Enedis. “Alle 18 di giovedì 10 ottobre, 20.000 clienti erano senza corrente, in particolare nei Pirenei Atlantici (7.400) e nel Doubs (3.300)”, ha dichiarato Enedis in un comunicato.

Circa il 70% dei 65.000 clienti che erano ancora senza corrente alle 08:00 di questa mattina sono stati riforniti, ha detto Enedis, i cui team e appaltatori stanno ancora lavorando per ripristinare la corrente ai clienti ancora senza corrente. “I rinforzi sono arrivati nelle regioni più colpite (Pirenei-Landes, Alsazia e Franca Contea)”, ha aggiunto l’azienda. Alla domanda sul ripristino della rete, un portavoce di Enedis ha detto che la situazione era “molto variabile”. “Abbiamo un migliaio di dipendenti sul posto, oltre ai dipendenti dei fornitori di servizi che sono responsabili, ad esempio, della potatura degli alberi”, ha aggiunto.

Le forti piogge associate alla tempesta Kirk si stanno gradualmente attenuando oggi, dopo aver attraversato la regione dell’Ile-de-France a nord-est, compresa Seine-et-Marne, colpita da una grave alluvione per l’esondazione del fiume Grand Morin.

