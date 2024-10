Maltempo Francia, alluvione a Saint-Tropez: città sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo in Liguria. Il violento ciclone che dall’Oceano Atlantico ha raggiunto la Penisola Iberica sta provocando forte maltempo anche nel sud della Francia. Un’alluvione ha colpito in serata il famoso porto di Saint-Tropez, in Costa Azzurra, frequentato dalle celebrità. L’acqua ha lambito le vetrine dei negozi attorno al porto, compreso il famoso caffè Sénéquier, e diversi ristoranti che si sono dati da fare con gli spazzoloni per evitare che i loro locali finissero sott’acqua.

La Polizia municipale ha vietato il passaggio in alcuni punti del centro cittadino. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire una decina di volte a fine giornata per soccorrere le persone sorprese o addirittura bloccate dall’innalzamento dell’acqua, nelle loro case, nei loro veicoli o all’aperto. I loro interventi si sono concentrati sui comuni del Golfo di Saint-Tropez e delle zone circostanti.

Allagamenti a causa delle piogge torrenziali si registrano in molte località del Dipartimento del Var.

