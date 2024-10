Maltempo Liguria, situazione difficile nel Savonese: esondano Bormida e Quiliano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continuano i problemi dovuti al maltempo in Liguria, dove si registra anche un disperso. Le abbondanti piogge di oggi hanno portato all’esondazione del torrente Quiliano, nell’omonimo Comune del Savonese. La Protezione Civile sta monitorando e chiudendo all’occorrenza i ponti che lo attraversano. Anche alcune strade sono chiuse, e il sindaco ha invitato i residenti a non uscire di casa, se possibile.

In Valbormida, strade quasi impraticabili: il fiume Bormida è a livelli di guardia, e in alcune zone è già esondato (a Bragno, a Ferrania, dal ponte Stiaccini e a Dego).

Vasti allagamenti a Carcare, nel Savonese, a causa dell’esondazione di rii minori. Oltre al centro storico con accumuli significativi di acqua, è in corso un blackout elettrico. Il livello del Bormida di Pallare sta per raggiungere la soglia gialla a Carcare.

A San Giuseppe di Cairo chiuso il sottopasso ferroviario.

