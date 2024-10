Maltempo Liguria, temporale autorigenerante: allagamenti nel Genovese, si cerca un disperso | VIDEO

MeteoWeb

Un temporale autorigenerante sul Mar Ligure sta colpendo il Ponente di Genova e la prima provincia di Savona, scaricando ingenti quantità di pioggia e causando allagamenti tra Arenzano, Cogoleto e Varazze. Arpal informa che si tratta di “temporali stazionari sul Centro-Ponente dove si registrano piogge di intensità forte con cumulate di 94,4mm in un’ora a Sciarborasca, 92mm/h a Lerca e a Cogoleto. La linea temporalesca sta evolvendo lentamente nell’interno dove si registrano piogge forti: Rossiglione con 47,8mm in un’ora, Campo Ligure con 45,2mm in un’ora, Urbe 42,5mm/h”.

Si cerca un disperso ad Arenzano

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo sulle alture del comune di Arenzano dove risulta una persona dispersa: in corso le ricerche da parte di pompieri e Carabinieri. A segnalare la scomparsa è stata la moglie che non riesce a mettersi in contatto con il marito. L’uomo, n ristoratore 60enne di Arenzano, è scomparso da via Pecorara, dove vive, in località Terralba, borgo lungo la strada carrabile che si inerpica sulla collina del Curlo. Poco dopo il bivio che sale all’area picnic via Pecorara piega verso ponente e incrocia un passaggio stradale sopra il torrente Lissolo, in queste ore in piena dopo un rapido innalzamento dei livelli. Il 60enne sarebbe uscito di casa proprio per andare a vedere la situazione del corso d’acqua, avvertendo la moglie alla quale avrebbe anche inviato alcuni scatti fatti con lo smartphone. Poi più nulla.

Sul luogo della scomparsa, ci sono alcuni parenti dell’uomo, che hanno dato per primi l’allarme. Una persona ha raccontato che l’acqua è arrivata all’improvviso con una ondata di piena ed ha travolto la strada sfondando il parapetto a valle e travolgendo almeno 3 auto. Da quanto risulta, due erano parcheggiate lungo la strada senza persone a bordo, la terza era quello del disperso. I Vigili del Fuoco hanno trovato un’auto precipitata per diversi metri sotto alla strada nel letto del torrente ma al momento non è chiaro se sia quella del 60enne.

Le ricerche continuano lungo il torrente con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile e sono state estese anche in mare davanti ad Arenzano, con la capitaneria di porto che opera con una motovedetta, con un elicottero e dei droni.

Problemi sulle strade

Quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l’autostrada A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova a causa degli allagamenti. Lo comunica Autostrade per l’Italia segnalando traffico rallentato in entrambe le direzioni lungo l’A10 tra Arenzano e Albisola a causa di allagamenti. Chiusa l’Aurelia tra Varazze e Arenzano a causa di una frana. Allagamenti lungo l’Aurelia sono segnalati ad Arenzano, Cogoleto e Varazze.

Per la forte pioggia è stato, inoltre, dirottato a Pisa il volo proveniente da Napoli.

