Maltempo Liguria, sospese le ricerche del disperso ad Arenzano

Il calar del buio ha costretto a sospendere le ricerche dell’uomo scomparso sulle alture di Arenzano (Genova), in località Terralba, dopo essere stato travolto dall’acqua di un rio in piena a seguito delle forti piogge cadute nel Genovese. Si tratta di un ristoratore 62enne di Arenzano. L’abitacolo dell’auto trovata distrutta tra fango e arbusti dai Vigili del Fuoco lungo il letto del torrente è risultato vuoto. Non è escluso che l’uomo fosse sceso dall’auto per scattare alcune foto prima di essere colto di sorpresa dalla piena del torrente.

Anche le ricerche in mare alla foce del torrente Lerone tra Arenzano e Cogoleto al momento hanno dato esito negativo. Secondo i Vigili del Fuoco, le probabilità di trovare il disperso ancora in vita sono scarse.

Protezione Civile: “grande dispiegamento di uomini e mezzi per le ricerche”

Il Dipartimento ligure della Protezione Civile esprime “vicinanza nei confronti della famiglia dell’uomo scomparso da alcune ore ad Arenzano, in località Terralba, travolto dall’acqua di un rio, ingrossato molto rapidamente a causa delle piogge forti e incessanti“. L’assessore competente, i dirigenti e tutto il personale sottolineano “il grande dispiegamento di uomini e mezzi impegnati da ore nelle ricerche“, ringraziando i volontari, i Vigili del Fuoco e la capitaneria di porto, oltre alle pubbliche assistenze.

Con il perdurare dell’allerta arancione nelle prossime ore sul Centro e sul Ponente ligure, compreso l’entroterra, rinnova “l’invito ai cittadini alla massima prudenza per il rischio di temporali localizzati molto forti e persistenti che possono determinare smottamenti o l’ingrossamento repentino dei corsi d’acqua”.

