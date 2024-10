Maltempo Friuli, frane e cedimenti di strade nel Pordenonese

MeteoWeb

Sopralluogo nel Pordenonese da parte dell’assessore alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dopo gli ultimi eventi di maltempo che hanno colpito i comuni della Destra Tagliamento. “In sole 24 ore nelle Prealpi carniche sono caduti oltre 300mm di acqua, un dato che supera addirittura quello registrato in occasione della tempesta Vaia. Stiamo completando i sopralluoghi nei punti in cui si sono registrati i danni di maggior rilievo, per poi intervenire al fine di cercare di ripristinare il più rapidamente possibile le ordinarie condizioni di agibilità e viabilità”, afferma Riccardi in una nota.

La perlustrazione si è articolata tra le località di Polcenigo, Andreis, Frisanco e Pinzano al Tagliamento, interessate da frane, smottamenti e cedimenti del manto stradale a causa delle copiose precipitazioni.

“Ci auguriamo che nei prossimi giorni non si verifichino nuove situazioni di piogge abbondanti né ulteriori danni, in modo da rendere più agevole i lavori di messa in sicurezza“, conclude Riccardi.

