Maltempo in Friuli, Riccardi: “dalla Protezione civile reazione efficiente”

In Friuli-Venezia Giulia “la Protezione civile regionale ha offerto un’altra prova di reattività ed efficienza in occasione degli eventi meteo avversi dei giorni scorsi preceduti dalle allerte 31 e 32“: lo ha affermato l’assessore regionale Riccardi Riccardi a consuntivo delle emergenze legate al maltempo dei giorni scorsi. “Appena pervenute le segnalazioni di criticità – ha riferito Riccardi – la Protezione civile della Regione ha messo in atto le prime misure di ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, in particolare di viabilità, per far fronte ai danni registrati nei comuni di Andreis, Claut, Chiopris-Viscone, Frisanco, Pinzano al Tagliamento e Polcenigo, dove vari eventi di frana di versante ed ostruzioni delle sezioni idrauliche hanno comportato l’interruzione della viabilità comunale. Grazie a questo pronto intervento tutte le interruzioni stradali sono state ripristinate, fatti salvi gli interventi strutturali che caso per caso saranno valutati“.

Per quanto riguarda l’emergenza dell’8 e del 9 ottobre che ha investito in prevalenza la Destra Tagliamento con allagamenti, frane, cadute di alberi che hanno causato chiusure di viabilità, la Sala operativa regionale di Palmanova ha attivato circa 60 volontari di protezione civile che sono stati impegnati in interventi di monitoraggio e messa in sicurezza del territorio. “Ulteriori segnalazioni che dovessero pervenire come conseguenza degli eventi meteo – ha assicurato l’assessore alla Protezione civile – e saranno prontamente valutate“.

