Maltempo, fulmine abbatte pino a Ovada: danni alle auto

Un fulmine ha abbattuto un pino di Ovada (Alessandria) provocando danni ad alcune automobili. Inoltre, vicino al centro abitato si è staccata una frana, all’altezza del ponticello verso la frazione Pratalborato di Capriata d’Orba, che non ha invaso la carreggiata. Due strade provinciali sono state chiuse in alcuni tratti. Orba e Stura “sono costantemente monitorati dalla protezione civile. Speriamo che non sia necessario evacuare cittadini“, ha affermato il sindaco, Gian Franco Comaschi.

