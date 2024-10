Maltempo in Friuli: piogge e allagamenti nel Pordenonese

MeteoWeb

Il maltempo continua a bersagliare il Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare il Pordenonese. Ieri si sono verificati numerosi allagamenti di edifici e scantinati nel Comune di Caneva, specialmente nella frazione di Fratta, e a Sacile, a causa delle piene dei fiumi Meschio e Livenza, oltre che di diversi canali e ruscelli minori. In serata, sono stati segnalati ulteriori allagamenti nei Comuni di Rivignano Teor, Varmo, Brugnera e Fontanafredda, mentre a Frisanco si è registrata la caduta di alberi. Si è anche riscontrato un innalzamento dei livelli idrometrici in alcuni corsi d’acqua. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, questa mattina sono attese ancora piogge moderate nel Pordenonese e nella fascia lagunare verso il Veneto, più deboli in altre zone; nel pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno o diventeranno meno consistenti.

