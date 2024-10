Maltempo in Sicilia, treni ancora fermi a lungo tra Lercara e Dittaino

MeteoWeb

Sulla linea ferroviaria Fiumetorto – Caltanissetta Xirbi – Catania la circolazione dei treni rimarrà sospesa tra Lercara e Dittaino per tutta la settimana, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino da parte dei tecnici di RFI, con una prima stima di conclusione per lunedì 28 ottobre, a seguito dei danni provocati dal maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la zona.

Attivato servizio sostitutivo con autobus. Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

