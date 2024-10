Maltempo Sicilia, in 4 giorni tutta la pioggia di un anno: nessuno parli più di siccità | DATI

MeteoWeb

Nessuno parli più di siccità. Se la Sicilia continuerà ad avere problemi idrici, dipenderà esclusivamente dalla dissennata gestione del territorio con reti idriche colabrodo e poche dighe e bacini di raccolta delle acque. Che sono abbondanti. Dopo agosto e settembre, due mesi di grande surplus idrico in tutta l’isola, oggi si è conclusa l’ondata di maltempo che nei quattro giorni scorsi ha scaricato in Sicilia tutta l’acqua che non cadeva da un anno. Clamorosi i dati pluviometrici che pubblichiamo dalla fonte ufficiale, la protezione civile regionale: tra Messina e Catania, diverse località alle falde dell’Etna e sui Monti Peloritani hanno superato i 500mm di pioggia in 2-3 giorni, cioè più di quanta acqua solitamente cade in un anno intero in tante altre località costiere della Sicilia Jonica e meridionale.

Lo scettro di Provincia più piovosa è andato anche stavolta a Messina, come accade di consueto in linea con la piovosità del territorio (quella di Messina è la zona più piovosa in assoluto di tutta la Sicilia e tra le più piovose di tutto il Sud Italia). Ha piovuto in modo eccezionale, con piogge torrenziali, in tutta la provincia con accumuli importanti su entrambi i versanti dei Peloritani (jonico e tirrenico).

Ecco i dati pluviometrici più importanti del messinese negli ultimi 4 giorni: 487mm a Casa degli Alpini, 358mm a Pizzo Rosarello, 338mm a Monforte San Giorgio, 280mm a Gualtieri Sicaminò, 268mm a Fondachelli, 263mm ad Alì, 259mm ad Allume, 254mm a Graniti, 231mm ad Itala, 227mm a Rometta, 226mm a Montagna Grande, 224mm a Pagliara, 218mm a Francavilla di Sicilia, 216mm a Santa Lucia del Mela e ad Altolia, 215mm a Mandanici, 209mm a Rocca Timogna, 208mm a Borgo Schisina, 202mm a Case Cavallaro, 180mm a Santo Stefano di Briga, 179mm a Venetico, 176mm a Saponara, 169mm a San Placido, 156mm a Pezzolo, 146mm a Giampilieri, 136mm a Guidari, 132mm a Casalvecchio Siculo, 130mm a Melia, 124mm a Forza d’Agrò, 112mm a Cumia, 110mm a Rodì, 107mm a Calvaruso, 92mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 84mm a Castelmola, 71mm a Letojanni, 68mm a Messina.

Grandi piogge anche in provincia di Catania, in modo particolare nell’area etnea ma non in montagna, bensì anche su coste, pianure e prime colline. Ha piovuto in modo eccezionale su tre versanti su quattro (Est, Nord e Sud), mentre nel versante ovest le piogge sono state abbondanti ma più modeste (tra 50 e 60mm). Ecco gli accumuli degli ultimi 4 giorni nel catanese: 475mm a Piedimonte Etneo, 374mm al Rifugio, Citelli, 367mm a Nunziata di Mascali, 241mm a Castiglione di Sicilia, 229mm a Lavinaio e a Malvagna, 223mm a Viagrande e ad Alcantara a Moio, 222mm a Linera, 209mm al Rifugio Sapienza, 171mm a Giarre, 134mm a San Gregorio di Catania, 104mm a Mascalucia, 97mm ad Aci Castello, 95mm a Calatabiano, 84mm a Catania, 79mm ad Acireale, 70mm a Motta Sant’Anastasia, 63mm a Misterbianco, 61mm a Paternò (i più pignoli ci perdoneranno l’inserimento di Malvagna nel catanese, pur essendo amministrativamente in provincia di Messina, ma per il conteggio pluviometrico è una località molto più vicina a Catania o comunque all’area etnea nel regime pluviometrico etneo seppur al confine con i Peloritani, lungo il corso dell’Alcantara).

Ma le grandi piogge hanno interessato tutta l’isola, con estesi valori di 150mm nel cuore dell’isola, tra Enna, Caltanissetta e Licata, con la drammatica alluvione del fiume Salso:

Valori superiori ai 100mm in modo esteso e diffuso anche nel trapanese, nel siracusano e nel ragusano, come mostra la mappa del riepilogo pluviometrico della protezione civile degli ultimi 4 giorni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.