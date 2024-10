Alluvione in Sicilia, le incredibili FOTO del fiume Salso e del torrente Niscima esondati | GALLERY

MeteoWeb

Dalla siccità all’alluvione: la Sicilia segue lo stesso percorso che il Nord Italia ha vissuto nella primavera 2023, superando una fase di crisi idrica che persisteva da oltre un anno con l’arrivo di piogge eccezionali che avrebbero dato il via a un lunghissimo ciclo di piogge torrenziali e numerosi eventi alluvionali. Quello di ottobre, in Sicilia, è il terzo mese di surplus idrici dopo agosto e settembre, ma stavolta le piogge sono davvero diffuse e abbondanti. Quelle di oggi hanno battuto ogni record, provocando una storica alluvione nel cuore dell’isola.

A Licata la popolazione è fuggita sui tetti ed è stata salvata con gli elicotteri dai Vigili del Fuoco per l’esondazione del fiume Salso, uno dei più importanti della Sicilia, che attraversa da Nord a Sud tutto il cuore dell’isola nel suo settore centrale:

Impressionanti nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo le immagini del fiume Salso in zona Caltanissetta/Pietraperzia lungo la Strada statale 626 della Valle del Salso che collega Gela a Caltanissetta, con enormi porzioni di fiume esondato lungo il suo percorso.

Gli accumuli pluviometrici dell’area sono davvero impressionanti: sono caduti 160mm di pioggia a Riesi, 152mm a Barrafranca, 129mm a Camastra, 125mm ad Aidone, 121mm a Milingiana Sottana e a Ramilia, 118mm a Favarotta, 116mm a Valguarnera Caropepe, 112mm a Naro e a Delia, 110mm a Caltanissetta.

Sempre nelle immagini dall’alto (scattate con un drone) si nota il torrente Niscima, uno degli affluenti del Salso, anch’esso esondato con i chiari segni della furia dell’acqua, con fango, detriti e alberi abbattuti lungo il suo percorso.

Piogge eccezionali in tutta l’isola tra ieri e oggi

Tra ieri e oggi sono caduti addirittura 40mm di pioggia a Pantelleria, nel cuore del Canale di Sicilia. Notevoli anche 85mm di pioggia a Santa Croce Camerina, a pochi chilometri dalla costa meridionale dell’isola, nel ragusano. Ma l’elemento più eccezionale è l’estensione delle abbondanti precipitazioni che tra ieri e oggi hanno interessato la totalità dell’isola, con accumuli eccezionali in tutte le province:

Le immagini delle alluvioni di oggi in Sicilia

Allerta Meteo: il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni

E non è finita qui. Anzi. Tra lunedì e martedì saranno altre 48 ore terribili in tutta l’isola, fermo restando che il maltempo continuerà anche domenica.

