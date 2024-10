Maltempo, il lago di Como sfiora l’esondazione

MeteoWeb

Il livello del Lago di Como è in rapida crescita e, pur non avendo ancora raggiunto la soglia di esondazione, ha già allagato una parte significativa di Piazza Cavour a causa del fenomeno dei vasi comunicanti. Una corsia del lungolago è stata chiusa al traffico. Il sistema di paratie, il cui cantiere si protrae da anni, non è ancora operativo, così come il sistema di accumulo dell’acqua nelle vasche sotterranee. È possibile che il livello di esondazione venga raggiunto nel corso della giornata: attualmente il lago si trova a 107 centimetri, mentre la soglia di esondazione è fissata a 120. Stamattina il lago riceveva un flusso d’acqua di 1300 metri cubi al secondo, mentre ne defluivano circa 500, a seguito delle intense e prolungate piogge delle ultime ore, che però si sono fermate questa mattina. La situazione sul lungolago di Como è al momento sotto controllo. Nella provincia si segnalano diversi allagamenti e piccoli smottamenti, ma senza danni gravi o significative interruzioni stradali.

