Maltempo Lazio, allagamenti e alberi caduti a Roma e nella Tuscia

L’ondata di maltempo, con piogge, temporali e forti raffiche di vento, ha colpito anche il Lazio nel pomeriggio di oggi, causando disagi e problemi soprattutto nelle province di Roma e Viterbo. Sono caduti 86mm a Collepardo, 84mm di pioggia a San Lorenzo Nuovo, 76mm a Ferentino, 67mm a Tecchiena di Alatri, 57mm a Gradoli, 54mm a Valentano, 52mm a Supino, Olevano Romano.

In alcune zone di Roma, si registrano rami e alberi caduti. Contenuti i disagi e i danni, nonostante i forti rallentamenti del traffico che hanno interessato a partire dalle 13:00 gli snodi autostradali e gli svincoli del raccordo anulare, in particolare in prossimità delle vie principali, Salaria, Flaminia e Casilina.

Nel dettaglio, la Polizia locale di Roma ha gestito alcune decine di interventi per rami e alberi pericolanti. Arbusti sono caduti in via Valerio Publicola, al quartiere Appio Latino, e in via Giuseppe Sacconi al Flaminio: nel primo caso è stata investita un’auto, nel secondo caso un motorino. Non si sono registrati feriti. Due alberi si sono adagiati alle vicine palazzine a causa del vento forte, uno in via Imperia, in zona Policlinico, e l’altro in via Augusto Mammuccari alla Balduina. Alle 18 via del Quadraro è stata chiusa, nel tratto tra via Selinunte e via Appia Nuova, per un palo pericolante. Nel primo pomeriggio, tra le 13:30 e le 15:30 sulla ferrovia Metromare, il servizio è stato sostituito dai bus nella tratta tra le fermate Acilia e Colombo a causa di un ramo che è crollato lungo la linea.

Vigili del Fuoco al lavoro per nubifragio nella Tuscia

Pioggia incessante e forti raffiche di vento hanno sferzato la Tuscia, causando allagamenti e vari disagi alla circolazione per la caduta di molti alberi sulle strade. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per i danni causati dal maltempo. In particolare, i caschi rossi sono intervenuti su 25 scenari situati in varie zone della provincia, tra cui: Onano, sulla Cassia sud tra Sutri e Monterosi, e sulla Flaminia, che è stata per beve tempo chiusa al traffico nella zona industriale di Civita Castella. Intervento per piante abbattute dal vento anche sul tratto stradale tra Gallese scalo e Orte scalo, e sulla Castrenze vicino Valentano.

