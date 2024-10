Maltempo Lazio, danni a strade e case a Civitavecchia: “evento straordinario” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi “la città di Civitavecchia è stata travolta da un evento meteorologico straordinario e del tutto imprevedibile, per il quale non era stata diramata alcuna allerta. La bomba d’acqua ha provocato ingenti danni e disagi, sia alla rete stradale sia alle abitazioni private. L’amministrazione comunale esprime la propria solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini colpiti da questa calamità naturale”. Lo si legge in una nota del Comune dopo il nubifragio che questa mattina ha scaricato 130mm di pioggia in poche ore su Civitavecchia.

“L’amministrazione comunale esprime la propria solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini” colpiti dal maltempo. “Quella che sembrava una giornata di forte pioggia si è trasformata in un evento di gravità eccezionale e completamente imprevedibile – ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene. – Quando ci siamo resi conto della portata dell’emergenza, abbiamo immediatamente convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) e messo in campo tutte le risorse disponibili: le unità della Polizia Locale, tutte le squadre dell’Ufficio Lavori Pubblici, Csp e l’intera Protezione Civile sono intervenute in blocco per contenere i danni”.

Attualmente, le squadre comunali sono impegnate in un’accurata valutazione dei danni subiti e negli interventi di ripristino. Continueremo a impegnarci e a lavorare a testa bassa con assoluta determinazione e fermezza.

