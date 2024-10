Maltempo, violentissimo temporale a Civitavecchia: 133mm di pioggia | LIVE

MeteoWeb

Un violentissimo temporale sta colpendo questa mattina Civitavecchia, importante città portuale sulla costa a Nord di Roma: tuoni forti come bombe e forte vento con pioggia torrenziale e temperature in picchiata. In città sono caduti 133mm di pioggia e la temperatura è crollata a +17°C.

Altri forti temporali stanno colpendo l’arcipelago toscano e la zona centro-settentrionale del mar Tirreno.

A causa dei forti temporali è rallentata, con ritardi fino a 40 minuti, la circolazione ferroviaria in prossimità di Civitavecchia. I tecnci di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea, seguiranno aggiornamenti. I disservizi sono iniziati intorno alle ore 11 sulla linea Roma-Grosseto proprio a Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea a seguito di avverse condizioni meteo che stanno colpendo la zona. Presenti sul posto i tecnici di Rfi.

