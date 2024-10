Maltempo Liguria, attesa la piena dei fiumi Magra e Vara

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo oggi in Liguria. Sarà rossa fino alla mezzanotte sui bacini grandi del Levante ligure (Magra, Vara, Entella) l’allerta meteo diramata ieri da Arpal, per poi diventare gialla fino alle 6 di domattina. Ci saranno alcune ore di tregua su tutto il territorio regionale fino alle 15 di domani pomeriggio, quando sarà ancora allerta gialla per temporali su tutta la Liguria tranne la Valbormida e la Valle Stura.

Intanto, sono continuate per tutto il pomeriggio di oggi le forti piogge sul Levante con punte particolarmente consistenti al confine con la Toscana: a Sarzana si sono registrati 80,2mm di pioggia in un’ora, a Monterocchetta sopra Lerici 67,8mm all’ora e a Castelnuovo Magra 49 millimetri, oltre ad allagamenti localizzati e piccoli smottamenti sulla viabilità provinciale genovese in Valle Stura e Val Polcevera.

In salita tutti i torrenti e i fiumi monitorati, attesa in serata il transito della piena alla foce dei fiumi Vara e Magra. Il terreno già saturo per le precipitazioni dell’ultimo mese non sta trattenendo le piogge di oggi che si riversano nei fiumi. Permarrà comunque anche nei prossimi giorni il rischio di possibili frane o smottamenti.

Regione Liguria informa che il volontariato è stato attivo tutto il giorno nel presidio del territorio, con circa 170 persone distribuite su tutti i comuni interessati, a supporto degli enti impegnati nelle attività di presidio e intervento. Mezzi della colonna mobile della Protezione Civile regionale sono stati impiegati per criticità collegate ad alcuni allagamenti nello Spezzino.

Salvato migrante intrappolato nel fiume Roya in piena

Un migrante è rimasto intrappolato in una secca del fiume Roya, a Ventimiglia, la cui portata attorno è notevolmente aumentata in seguito alle abbondanti piogge delle ultime ore nella vallata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con i soccorritori del nucleo speleo alpino e fluviale (Saff) e i Carabinieri. Il migrante, illeso ma sotto shock, è stato trasferito con il verricello e portato sul piano strada. È probabile che avesse trovato rifugio in qualche anfratto sotto il ponte.

Nuova ondata di maltempo da domani pomeriggio

Una nuova perturbazione interesserà il territorio ligure a partire da domani pomeriggio, andando a ripercuotersi su un terreno già saturo: anche se caratterizzata da una certa intensità, dovrebbe però essere piuttosto veloce. Si tratta della fase residuale dell’ex uragano Kirk che nei giorni scorsi ha imperversato in Atlantico. Nuove valutazioni domani in tarda mattinata per inquadrare al meglio i fenomeni previsti.

