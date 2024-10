Maltempo Liguria, frana a Masone: 30 persone isolate

MeteoWeb

Dopo le piogge di queste ore in Liguria, che in Valle Stura hanno raggiunto i 300mm, una frana ha isolato alcune abitazioni nella frazione Bertè in via Macciò, a Masone. Lo rende noto la Protezione Civile regionale che sta tenendo i contatti con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Sono 267,2 i millimetri di pioggia caduti quest’oggi sul territorio comunale di Masone, segnala il Comune.

Il sindaco riferisce che le abitazioni sono in sicurezza perché distanti circa un chilometro dalla frana, ma impossibilitate a raggiungere la strada carrabile. Nelle prossime ore si cercherà di aprire un varco pedonale per consentire la mobilità dei residenti, con il supporto dei Vigili del Fuoco.

