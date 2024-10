Maltempo Liguria, situazione critica a Celle: “bimbi restino a scuola”

MeteoWeb

A causa delle forti piogge nel Savonese, sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l’allerta gialla per temporali lancia un appello “a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine. Poi verranno presi e portati a casa da noi con i pullmini della Protezione Civile. In accordo con le maestre non escono da scuola fino a nuovo ordine”. “Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, – dichiara il sindaco – il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull’Aurelia a Celle ed Anas si è attivata“. Il sindaco di Celle ha firmato un’ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani, giovedì 17 ottobre.

A causa del maltempo, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 “Via Aurelia” tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.

Nel mentre, l’autostrada A10, chiuse precedentemente tra Arenzano e Varazze a causa delle piogge, è stata riaperta al traffico. Oltre a questo, si segnala che la provinciale 490 del Melogno è chiusa, mentre la provinciale 4 a Tovo San Giacomo, chiusa per il cedimento di un argine, è stata riaperta. Il sottopasso di San Giuseppe di Cairo è stato riaperto. È stata inoltre chiusa, in via precauzionale, la statale 29 a causa dell’aumento del livello del fiume Bormida.

Il maltempo in Liguria fa sentire i suoi effetti anche sul traffico aereo: dirottati due voli previsti in arrivo nel pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Si tratta di due voli Ryanair: uno da Catania e dirottato a Torino, l’altro da Napoli e dirottato a Pisa. In ritardo alcuni voli in partenza.

AGGIORNAMENTO

Sono tornati sani e salvi a casa i bambini rimasti per alcune ore al primo piano della scuola di Celle Ligure (Savona) a causa del maltempo. Appena le piogge sono calate, gli studenti hanno potuto far ritorno a casa. A causa di una frana, tre famiglie sono state evacuate a Varazze (Savona) da un palazzo in via Argonauti. Ad Albenga (Savona) un clochard accampato nel torrente Centa in piena è stato salvato dai Vigili del Fuoco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.