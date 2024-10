Maltempo Liguria, esondazioni nel Tigullio e nel Levante genovese: situazione critica | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua alla Liguria a causa di un perfetto temporale V-Shaped nel Golfo Ligure che ora si è spostato sul Levante, dopo aver scaricato forti piogge sul centro della regione. A causa delle forti piogge, i corsi d’acqua stanno crescendo e si stanno verificando esondazioni. È critica la situazione dovuta alle forti precipitazioni nel Levante genovese e nel Tigullio, dove sono esondati diversi torrenti. A Sori, il torrente principale è tracimato, così come il torrente San Siro a Santa Margherita Ligure.

A Rapallo, il Boate ha superato i livelli di guardia: l’amministrazione comunale ha innalzato il ponte mobile e aperto le paratie alla foce per favorire il deflusso delle acque. Il sindaco Elisabetta Ricci ha annunciato che domani, venerdì 18 ottobre, le scuole saranno chiuse. “Rimanete al sicuro, rimanete in casa, negli uffici, nei luoghi al chiuso – scrive in un post sui social il primo cittadino – Tenetevi in sicurezza, rimanete collegati alle pagine istituzionali per gli aggiornamenti, stiamo monitorando ogni zona cittadina“.

Scuole chiuse anche a Lavagna domani. Anche a Sestri Levante allagamenti diffusi, preoccupa il livello del Gromolo mentre il torrente Petronio risulta cresciuto ma ancora non ai livelli di piena.

A Chiavari, l’Entella ha esondato sul lato di Lavagna nella pista ciclabile e pedonale. Chiusi i ponti di accesso che attraversano il fiume. Il Comune ha attivato la fase di allarme. Queste le disposizioni: “abbandonare immediatamente piani strada e sottostanti il piano strada e salire ai piani alti; non cercare di raggiungere una destinazione ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro ai piani alti; non transitare su ponti, passerelle, sottopassi ed in prossimità di argini; non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni e auto; aiutare gli anziani, i bambini e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio a salire ai piani alti; non abbandonare il luogo sicuro fino alla comunicazione del cessato allarme”.

Autostrade per l’Italia comunica la chiusura del casello di Chiavari lungo l’A12 in entrata verso entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze a causa di allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria. “Persistono i rallentamenti alla circolazione, dovuti alle condizioni meteo, nel tratto della A12 compreso tra Genova Est e Sestri Levante in entrambe le direzioni. Continua il presidio costante attivato dalla Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, nelle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio”, scrive in una nota Autostrade per l’Italia.

La piena del torrente Recco nell’omonimo Comune del Levante di Genova ha costretto il personale scolastico a trasferire i bambini della scuola materna di San Rocco in un’altra struttura scolastica più sicura in via Massone. A causa delle forti piogge, nella stessa zona la circolazione ferroviaria in Liguria è fortemente rallentata per guasti alla linea tra Genova Quarto e Recco.

Paura anche in località La Presa, in alta Val Bisagno, dove si teme per la fuoriuscita del fiume. “Bisagno prossimo alla soglia di pre-allarme a Molassana – informa la Protezione Civile – mettere in atto le misure di autoprotezione”. Corso Europa risulta allagato all’altezza dell’Ac Hotel.

Il Vara ha superato il secondo livello di guardia, a Varese Ligure.

A Maissana, in provincia della Spezia, la provinciale 52 è interrotta a causa di una frana.

