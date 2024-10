Maltempo Liguria: sul Levante picchi di 81mm di pioggia in un’ora, ancora disagi per i treni

MeteoWeb

La Liguria rimane stretta nella morsa del maltempo, dopo il secondo giorno di piogge torrenziali che hanno determinato esondazioni, frane e allagamenti, ieri nel Ponente e oggi nel Centro e nel Levante della regione. “I picchi più intensi a livello orario si sono avuti con 81mm di pioggia caduta in un’ora a Sant’Ilario, poi abbiamo avuto a Sestri Levante 79,4mm così come a Ognio, a Pian dei Ratti abbiamo registrato 73mm e a Rapallo 68,4mm. Sono tutte intensità molto forti; la soglia del temporale molto forte è dai 50 millimetri di pioggia in un’ora in su“, ha spiegato Federico Grasso di Arpal, dopo la conferenza stampa della Protezione Civile a Genova per fare il punto sul maltempo di queste ore.

“Hanno mandato in crisi in modo repentino i corsi d’acqua – sottolinea Arpal – i rivi più piccoli durante il pomeriggio e poi i più grandi come per quanto accaduto con l’Entella che ha raccolto tutta l’acqua nel suo territorio ed è passato alla foce andando ad allagare le aree”.

“Per quanto riguarda il Bisagno a Genova abbiamo superato alla Presa il secondo livello di guardia ma con quello che è precipitato non ha mai destato particolare preoccupazione soprattutto nella parte cittadina“, ha detto Grasso. All’altezza di Borgo Incrociati il torrente è passato sfiorando il primo livello di guardia, “questo perché la struttura di maltempo molto attiva non è stata così stazionaria come si temeva e ha iniziato subito a transitare verso il Levante“, ha aggiunto.

Frana sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia

Intanto i disagi continuano anche in serata. Sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia dalle ore 19.20, la circolazione è fortemente perturbata a seguito segnalazione da parte della Protezione Civile di uno smottamento in prossimità di Pieve Ligure (lato mare), rende noto Rfi. La circolazione preventivamente sospesa tra Genova Nervi e Recco per consentire ai tecnici di RFI la verifica della linea, alle ore 20.00 è ripresa su un binario. Previsti allungamenti dei tempi di viaggio e possibili cancellazioni.

L’allerta meteo continua in Liguria

Nel corso della notte, è atteso un ulteriore passaggio della fase di maltempo che attraverserà la regione nuovamente da Ponente a Levante. Ancora instabilità e possibili temporali forti fino a domani mattina su un terreno già provato da queste ore di allerta meteo arancione che durerà fino alle 8 di domani. Le autorità invitano la cittadinanza a consultare gli aggiornamenti sui canali istituzionali e ad evitare situazioni di rischio che potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore.

