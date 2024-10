Maltempo Liguria: riaprono scuole a Genova

MeteoWeb

Domani, venerdì 18 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte a Genova. “La decisione del Comune di Genova è stata presa alla luce del declassamento dell’allerta previsto per domani, che dalle 8 passerà da arancione a gialla con un rischio presumibilmente inferiore a quello odierno. Visto il perdurare dell’allerta arancione per tutta la nottata, comunque, si invita la cittadinanza a consultare gli aggiornamenti pubblicati sui canali istituzionali (Telegram, sito e social) per eventuali nuove disposizioni“, si legge in una nota.

