Maltempo Liguria, sottopassi allagati e blackout a Sarzana

Piogge torrenziali si abbattono dalla notte sulla Liguria, provocando accumuli fino a 300mm localmente e conseguenti frane e allagamenti. Dalla tarda mattinata piogge persistenti sono in atto sullo Spezzino, dove è attiva l’allerta rossa per i fiumi Vara e Magra. Disagi alla circolazione in particolare a Sarzana dove finora sono caduti 75mm di pioggia. Allagati diversi sottopassi sulla variante Cisa, lungo il viale per Marinella e sulla variante Aurelia. Due auto sono rimaste bloccate in due diversi sottopassi: le persone a bordo fortunatamente sono riuscite ad allontanarsi dai veicoli.

A Sarzana nel primo pomeriggio si era allagato il sottopasso della stazione che è rimasto chiuso fino alle 15. Dalle 13, per due ore, i treni hanno fatto servizio esclusivamente sul primo binario.

“Abbiamo un po’ di criticità – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Stefano Torri – fra le 12 e le 14 abbiamo avuto circa due ore di precipitazioni molto intense che hanno gonfiato il reticolato minore dei canali. Abbiamo sul campo Protezione Civile, volontari, operai e tutto il sistema comunale è attivo mentre gli interventi vengono coordinati dal Coc”.

Si segnalano anche disagi per quanto riguarda l’interruzione di corrente elettrica. Centinaia di abitazioni sono infatti rimaste al buio a Sarzana, ad Arcola, Campiglia, Stra e Buonviaggio.

