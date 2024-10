Il maltempo travolge la Liguria, temporale autorigenerante a Genova: esondato il Rio Fegino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La preannunciata forte perturbazione sta già assediando il Centro/Nord, e in particolare la Liguria in queste ore. La parte più intensa e strutturata delle precipitazioni ha iniziato a interessare la città di Genova e il suo immediato entroterra nella notte, con un violento temporale autorigenerante: la convergenza fra venti caldi e umidi da Sud/Est (scirocco con raffica a 89 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori) e venti più freddi e secchi da Nord (tramontana) sta continuando ad alimentare le precipitazioni sul settore centrale della regione.

Secondo quanto riporta Arpal, fino a questo momento, i territori maggiormente interessati sono stati quelli limitrofi alla Valpolcevera, dove sono state misurate le seguenti intensità orarie: Pontedecimo 66,4 mm; Santuario Monte Gazzo 66,2 mm; Busalla 56,1 mm; Mignanego 44 mm.

Tale tipologia di precipitazione manda in crisi le sedi stradali asfaltate, causando allagamenti in aree depresse come nel caso dei sottopassi, e i bacini più piccoli, che reagiscono repentinamente con possibili esondazioni localizzate, come nel caso del Rio Fegino: ha raggiunto la soglia di allarme, e la Protezione Civile ha chiesto ai cittadini di allontanarsi dalle zone limitrofe, salire ai piani alti, raggiungere un luogo sicuro.

Il C.O.C, Centro Operativo Comunale, si è riunito alle 4 di questa mattina e, vista la reazione del suolo alle precipitazioni in atto e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco per le prossime ore, il Comune di Genova ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. È stata decisa anche la chiusura dei dehors delle attività commerciali su aree esondabili.

Adesso le precipitazioni più intense sono racchiuse fra Spotorno e Campo Ligure, dove a Prai il pluviometro è arrivato a 39,8 mm. Nelle prossime ore le precipitazioni riguarderanno tutta la regione, e potranno risultare ancora di forte intensità con carattere di stazionarietà soprattutto sul Centro Levante.

