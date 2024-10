Maltempo Liguria: piogge incessanti in Valle Stura, fiumi in aumento

MeteoWeb

Un temporale forte, organizzato e stazionario si trova da circa un’ora sul territorio che va da Arenzano al confine con il Piemonte: come segnala Arpal, sull’ora Campo Ligure è a 90,6 mm, Prai a 77,6mm, Genova Fiorino a 73,4 (tutti i dati sono in aumento). Di conseguenza, l’idrometro sullo Stura ha superato il primo livello di guardia ed è in ulteriore aumento. Prossimo alla prima soglia anche l’Orba a Tiglieto. Le precipitazioni più intense assediano la Valle Stura in queste ore.

Forti precipitazioni in atto nel Voltrese, con rapido innalzamento del torrente Cerusa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

