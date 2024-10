Maltempo Lombardia: a Milano piove da ieri, livello dei fiumi in crescita

MeteoWeb

Piove da ieri sera in Lombardia, e in particolare a Milano: per quanto riguarda i bacini dei fiumi Olona, Seveso e Lambro, l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli ha riportato che “per ora l’intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione“. “I sottopassi sono tutti in funzione regolarmente. Bisogna capire come si evolveranno le piogge in giornata quando sono previste intensificazioni. Il sistema di Protezione Civile è attivato e le persone e i mezzi sono pronti,” ha concluso l’assessore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.