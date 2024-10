Maltempo Marche: crolla un pino ad Ancona, ancora disagi a Pesaro

MeteoWeb

Il maltempo fa ancora sentire i suoi effetti nelle Marche. A causa delle precipitazioni abbondanti e delle forti raffiche di vento, è crollato un piano domestico (Pinus Pinea) in piazza Stamira, ad Ancona. “Il pino – comunicano gli uffici del Comune di Ancona – era monitorato, non manifestava difetti esterni tali da far presagire la possibilità di un cedimento immediato. L’albero caduto sarà analizzato ora dagli agronomi per verificare le cause precise del cedimento, nell’ottica del monitoraggio completo e costante delle condizioni del verde urbano e delle relative operazioni di cura”.

“Per facilitare le operazioni di rimozione dell’albero – spiegano ancora dal Comune – e il ripristino della piazza, domani, 22 ottobre, saranno vietati il parcheggio e la percorrenza del tratto stradale compreso tra i civici 19 e 24 di Piazza Stamira. In sostituzione del pino caduto, sarà piantato un nuovo albero nella piazza“.

Maltempo Pesaro: cavalcaferrovia della SS16 danneggiato ma riapre

Continuano i sopralluoghi a Pesaro del sindaco Andrea Biancani e dell’assessore alle manutenzioni Mila Della Dora, nelle aree più colpite dal maltempo di questi ultimi giorni. Le zone critiche sono quelle di via della Rupola e via dei Canneti, dove le piante hanno danneggiato il manto stradale, così come il sottopasso di Loreto dove urge un intervento strutturale.

Il cavalcaferrovia della SS16 che collega Pesaro a Fano è stato riaperto a senso unico da Pesaro verso Fano (senso inverso consentito solo ai mezzi pesanti), con traffico controllato dalla Polizia locale, ma risulta comunque il punto che è stato maggiormente danneggiato dalle ultime piogge a causa di una frana e per questo quello da attenzionare maggiormente. Altre aree interessate sono quelle di Montegranaro, Muraglia, Loreto, Curvone della nazionale, strada Monte Ardizio.

“Gli uffici tecnici sono al lavoro per verificare gli interventi necessari per ripristinare il cavalcaferrovia – affermano sindaco e assessore – in queste ore siamo al lavoro per ridurre i disagi dei cittadini e quantificare i danni”.

Sindaco di Pesaro: “via alla pulizia delle caditoie”

“L’idea di una programmazione settimanale della pulizia delle caditoie è stata azzeccata, un lavoro importante che proseguirà. La media è quella di circa 250 tombini a settimana. Si potrebbe fare di più? Noi ce la stiamo mettendo tutta”, ha detto il sindaco Biancani, che ha riprogrammato la pulizia delle caditoie nella città, anche alla luce dei danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni.

“Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato Biancani -, ed è sempre più difficile far fronte alle precipitazioni. La pioggia caduta è tanta, i danni sono stati importanti e in queste ore siamo al lavoro per quantificarli“.

