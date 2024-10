Maltempo a Milano: in 10 mesi 2.435 interventi

MeteoWeb

In soli dieci mesi, i Vigili del Fuoco di Milano sono stati chiamati a intervenire ben 2.435 volte per danni legati al maltempo. Il dato è stato diffuso durante la presentazione ufficiale del nuovo comandante provinciale, Calogero Turturici. Il maltempo, tra forti piogge, raffiche di vento e violente grandinate, ha messo a dura prova il capoluogo lombardo e i suoi abitanti. Gli interventi legati a eventi atmosferici rappresentano solo una parte dell’impegno costante dei Vigili del Fuoco: nello stesso periodo, a Milano si sono registrati anche 2.894 incendi, che hanno richiesto l’intervento di ben 5.544 squadre. A questi numeri si aggiungono le 10.150 operazioni di soccorso a persone in difficoltà, a testimonianza del ruolo cruciale svolto dai pompieri in città e nell’area metropolitana.

Il comandante Turturici ha sottolineato la complessità della gestione della sicurezza in una città in continuo sviluppo.

