Maltempo, Murazzi chiusi a Torino: divieto di accesso alle ciclabili

No “particolari criticità in città, ma da questa mattina, in via cautelativa, è stata disposta la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale“. È quanto fa sapere il Comune di Torino a seguito del maltempo, spiegando che la “risalita del fiume Po ha reso inoltre impraticabili alcuni tratti delle piste ciclabili e dei camminamenti delle aree verdi lungo il fiume. Per questo motivo, dalle ore 13 è stato disposto il divieto di accesso alle piste ciclabili, ai camminamenti e alle passerelle in sponda destra e sinistra ricadenti nel territorio cittadino”.

“I livelli di tutte le altre aste fluviali rimangono all’interno delle rispettive soglie di guardia e, inoltre, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare – osserva il Comune – La Protezione civile della Città di Torino continua a monitorare attentamente le evoluzioni delle condizioni meteo e il livello dei fiumi nelle prossime ore”.

