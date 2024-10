Maltempo nel Napoletano, paura a Gragnano: nuova frana dal Monte Pendolo, strade invase da detriti

MeteoWeb

Notte di maltempo nel Napoletano e tanta paura a Gragnano, territorio già colpito nelle scorse settimane da smottamenti durante nubifragi: a causa della forte pioggia, acqua e detriti provenienti dal Monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Al momento non sono stati riportati feriti e nessun danno. Le strade sono state temporaneamente interrotte con intervento in corso di carabinieri, polizia locale e Protezione civile. La pioggia è cessata, ma la strada per Agerola resta interrotta.

