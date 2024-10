Maltempo nella Bergamasca: fiume Serio in piena, chiusa la statale del Tonale e della Mendola

MeteoWeb

A causa delle forti piogge nella Bergamasca, il fiume Serio è in piena. Il Comune di Seriate ha comunicato che è stato chiuso il ponte di Via Italia per le auto e i pedoni. Sempre a causa delle intense piogge che stanno colpendo dalla serata di ieri alcune zone delle Lombardia, è stata necessaria la chiusura di alcuni tratti stradali per permettere la pulizia piano viabile e la messa in sicurezza della carreggiata. Nel dettaglio, a seguito dell’esondazione del fiume, è stata chiusa la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” tra il km 56,000 e il km 62,700 tra i comuni di Pianico e Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Chiusa anche la strada statale 45 ter “Gardesana Occidentale” dal km 0 al km 4,000 in corrispondenza della galleria Seriola, nel comune di Villanuova sul Clisi. Infine, a seguito di una frana, è stata chiusa la strada statale 294 “della Val di Scalve” al km 47,200 nel comune di Angolo Terme, provincia di Brescia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

