Maltempo, notte di paura in Sardegna: situazioni critiche e allagamenti diffusi a Siliqua e San Gavino Monreale | FOTO

Una forte ondata di maltempo ha colpito il Sud Sardegna, causando allagamenti e disagi nella notte. Le aree più colpite sono state Siliqua, dove il rio Forrus è esondato bloccando auto sulle strade SP 90 e SP 2, e San Gavino Monreale, dove le strade sono diventate fiumi, richiamando alla memoria il ciclone del 2013. A Pabillonis, Villacidro, Villasor, Decimomannu, Carbonia, Vallermosa, Uta, Iglesias e l’area metropolitana di Cagliari, si sono registrate situazioni critiche con allagamenti diffusi. Anche a Terralba, strade e scantinati sono stati invasi dall’acqua. I vigili del fuoco di Cagliari hanno effettuato oltre 50 interventi e stanno ancora operando per rispondere alle chiamate dei cittadini.

Dalle ore 5:30 sulla linea Cagliari-Iglesias, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Decimomannu e Siliqua per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria.

Otto ragazzi, sorpresi dal maltempo nella zona di Monte Arcosu, sono stati messi in salvo dai Vigili del fuoco.

