Maltempo Sardegna, situazione drammatica tra Cagliari e Oristano: un disperso a Nuxis | FOTO

MeteoWeb

Dalla tarda sera di ieri pioggia intensa e forte vento in provincia di Cagliari e Oristano: un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà e pastori rifugiatisi sopra i tetti negli ovili, rimuovere ostacoli in strada, prosciugamenti in abitazioni allagate. Maggiori criticità nel Cagliaritano, nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa e Nuxis, dove risulta attualmente disperso un uomo: in azione per le ricerche squadre a terra e in ricognizione aerea un elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale. Gli specialisti sommozzatori hanno supportato le squadre ordinarie nelle operazioni, in supporto alle unità locali giunte anche unità dal comando di Sassari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.