Maltempo, nubifragi sulla Sicilia orientale: alluvione lampo a Giarre | VIDEO

La Sicilia ancora nel mirino di violenti nubifragi che hanno innescato altre alluvioni lampo, dopo quelle di ieri, in particolare sui settori orientali. Particolarmente colpita l’area tra Catanese e Messinese dove le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi in piena: a corredo dell’articolo i video che arrivano da Giarre. Le condizioni di instabilità continueranno ad interessare la Sicilia nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

