Maltempo Sicilia, piogge monsoniche tra Messina e Catania: in una notte la pioggia di un anno | DATI

E’ stata una notte di forte maltempo in Sicilia con temporali persistenti e auto-rigeneranti nei settori orientali dell’isola, tra l’Etna e i Peloritani, nella stessa area già flagellata dalle piogge torrenziali di ieri. I fenomeni di questa notte sono stati più localizzati nella zona al confine tra le province di Catania e Messina, ma molto più abbondanti: sono caduti ben 388mm di pioggia a Piedimonte Etneo, 295mm a Nunziata di Mascali, 250mm a Linguaglossa, 166mm a Graniti, 150mm al Rifugio Citelli, 133mm a Francavilla di Sicilia, 117mm a Giarre, 114mm a Fornazzo, 102mm a Castiglione di Sicilia.

Queste piogge alluvionali hanno provocato, e stanno provocando ancora, gravi disagi sul territorio. I treni sulla linea orientale sono paralizzati, con ritardi enormi. Difficoltà al transito anche sull’A18 Messina-Catania. Diffusi gli allagamenti.

Nella notte ha piovuto in modo intenso anche nel siracusano, con 42mm di pioggia a Carlentini, 30mm ad Albareseda, 26mm a Villasmundo, 23mm a Lentini, 21mm a Pedagaggi e valori diffusi tra 10 e 20mm su tutti gli Iblei, e stamani forti temporali hanno colpito l’estremità opposta della Sicilia, a Sud/Ovest, con 52mm di pioggia a Campobello di Mazara e 24mm a Castelvetrano, a testimonianza di come stia piovendo in modo eccezionalmente abbondante e diffuso su tutto il territorio isolano.

I dati pluviometrici della pioggia caduta tra ieri e questa mattina nella Sicilia Nord/Orientale, tra le province di Catania e Messina, testimoniano come in appena 24 ore quest’area dell’isola abbia recuperato il deficit di un anno di siccità. Sono infatti caduti 408mm di pioggia a Piedimonte Etneo, 407mm a Casa degli Alpini, 308mm a Nunziata di Mascali, 298mm al Rifugio Citelli, 287mm a Linguaglossa, 273mm a Monforte San Giorgio, 263mm a Fiumedinisi, 252mm a Pizzo Rosarello, 228mm a Gualtieri Sicaminò, 211mm ad Allume, 205mm a Torregrotta, 200mm a Malvagna, 198mm ad Alcantara a Moio, 188mm ad Alì, 183mm a Santa Lucia del Mela, 178mm a Graniti, 174mm a San Pier Niceto, 171mm a Fondachelli, 168mm a Linera, 164mm ad Itala, 163mm a Rocca Timogna, 158mm a Francavilla di Sicilia, 157mm a Lavinaio, 152mm ad Altolia, 142mm a Viagrande, 137mm a Venetico, 126mm a Mandanici, 125mm a Saponara, 124mm a Pedara, 123mm a Giarre, 110mm a Santo Stefano di Briga. Una situazione davvero eccezionale non solo per l’abbondanza della pioggia caduta, ma anche per l’estensione delle aree colpite, dai Peloritani all’Etna.

I parziali del peggioramento, negli ultimi 4 giorni, sono ancor più impressionanti e coinvolgono la totalità dell’isola:

Per quanto riguarda queste grandi piogge di ottobre in Sicilia, lo ricordiamo, si tratta del terzo mese consecutivo di surplus idrico dopo il maltempo diffuso ed esteso di agosto e settembre. Dal punto di vista climatologico, la siccità è finita. Anche perchè si prospetta ulteriore forte maltempo all’orizzonte.

