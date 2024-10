Maltempo, violento nubifragio a Ischia: strade come fiumi | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito la zona di Ischia, mentre altri fenomeni sono in atto sulla costa tra Napoletano e Casertano. Il nubifragio che si è abbattuto dopo le 18 su Ischia ha colpito soprattutto il capoluogo isolano, scaricando 35mm di pioggia in un’ora. Diverse strade di Ischia Porto si sono trasformate in fiumi, specie nella zona dei Pilastri dove l’acqua che scende da Barano ha trascinato via anche alcuni scooter in sosta.

Disagi anche a Ischia Ponte, a via delle Ginestre ed in alcune aree del comune di Barano mentre nel resto dell’isola, fino a questo momento, non sono state segnalate particolari criticità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

