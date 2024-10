Maltempo Pesaro, “frana considerevole” sulla provinciale 7

MeteoWeb

Tutto il personale tecnico e operativo della Provincia di Pesaro “è al lavoro con i mezzi, insieme a quelli di decine di ditte private”, spiega il Servizio viabilità dell’Ente, che sta seguendo l’evolversi della situazione nelle strade provinciali colpite dal maltempo, in coordinamento con i Comuni. Tra le arterie coinvolte dalle maggiori criticità, che restano in ogni caso attualmente transitabili, si segnala la SP7 tra Piandimeleto e Sant’Angelo in Vado, a causa di una “frana considerevole” che ha interessato la carreggiata per circa 10 metri e il guard rail. Istituito il senso unico alternato.

Vengono inoltre registrate “frane, smottamenti e problemi alla circolazione che hanno comportato una serie di interventi da parte della Provincia“. Nel dettaglio: fango, detriti e piante nella SP2 Conca; chiusure nella SP60 Sanatorio-Candelara per piante cadute su entrambe le carreggiate; smottamenti sulla SP44 Panoramica San Bartolo; piante sul bordo della carreggiata nella SP25 Panoramica Ardizio; smottamento sulla SP17 Mondolfo poco prima del centro abitato; fango e detriti sulla SP1 Carpegna; fango in strada sulla SP37 Sassocorvaro.

La Provincia continua il monitoraggio su Flaminia (zona Lucrezia), strada Carrara, SP Cerbara (zona centro abitato); zona Tavernelle; SP 123 (strada Torrette), zona fiume Arzilla, Villa Betti e Cairo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.