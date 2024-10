Maltempo Marche: 180 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

È proseguito nella notte il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco per l’ondata di maltempo che ha coinvolto, da ieri, sabato 19 ottobre, le Marche, soprattutto il settore settentrionale. Sono oltre 180 gli interventi effettuati finora. Nella nottata anche nelle provincie di Fermo e Macerata, in particolare nei comuni Recanati, Tolentino e Pollenza sono stati realizzati diversi interventi per alberi caduti sulle strade.

A Macerata, in viale Indipendenza, alle ore 4.00 di questa notte è caduto un grosso pino alto 12 metri sopra un’auto in sosta senza nessuno all’interno. La strada è rimasta completamente chiusa per tutta la durata dell’intervento, circa 4 ore. Prosegue il lavoro anche nel Pesarese.

A Senigallia, ieri allagata da fiumi di acqua e fango, un grosso pino, di una decina di metri d’altezza, è caduto causando il danneggiamento di due automobili parcheggiate in strada intorno alle 4:00 della notte scorsa, in via Piero della Francesca, zona Cesanella. Sempre nella stessa zona, il maltempo ha causato problemi anche all’asfalto in via Perugino che si è letteralmente distrutto in un breve tratto, costringendo anche qui a deviare il traffico.

Questi gli interventi effettuati per provincia: a Pesaro Urbino 82; ad Ancona 78; a Macerata 10 e a Fermo 15.

